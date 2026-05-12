Более 80 км трассы «Поветлужье» отремонтируют в Нижегородской области

Масштабное обновление федеральной автодороги Р-177 планируется завершить в течение двух лет.

На федеральной трассе Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области отремонтируют 83 км дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», уточнив, что работы пройдут на участках в Семеновском и Воскресенском районах.

Специалисты заменят изношенный асфальт, укрепят обочины и обновят дорожную инфраструктуру: автопавильоны, посадочные площадки и тротуары. В текущем сезоне основной объем работ сосредоточат на 20-километровом участке в Семеновском районе — от поворота на Безводное до Боковой.

Из-за ремонта на объектах введут временные ограничения: сужение проезжей части и реверсивное движение. Водителей просят заранее планировать маршруты, так как максимальная скорость вне населенных пунктов будет ограничена до 50 км/ч.

Ранее сообщалось, что движение по наплавному мосту через Суру полностью восстановлено.