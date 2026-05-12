Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шоколадные яйца, серебро и мониторы для игровых автоматов: что калининградские таможенники изъяли у пассажиров

Калининградские таможенники подвели итоги апреля: в багаже авиапассажиров, покидающих регион, нашли 768 шоколадных яиц с игрушками, 52 кг сладостей, 40 кг новых текстильных изделий, 36 серебряных украшений (часть с янтарём), а также 30 каталогов обоев, диски из диоксида циркония для зубных коронок, LED-лампы для наращивания…

Источник: Янтарный край

Калининградские таможенники подвели итоги апреля: в багаже авиапассажиров, покидающих регион, нашли 768 шоколадных яиц с игрушками, 52 кг сладостей, 40 кг новых текстильных изделий, 36 серебряных украшений (часть с янтарём), а также 30 каталогов обоев, диски из диоксида циркония для зубных коронок, LED-лампы для наращивания ресниц и даже оборудование для закачки элегаза.

Всего инспекторы пресекли 70 попыток вывезти товары, которые явно не предназначались для личного пользования. Шоколадные яйца и конфеты в таком количестве — явно не сувениры, а коммерческая партия. Как и остальные находки.

Нарушители не оформили таможенные операции и не подтвердили статус товаров ЕАЭС. Вместо декларирования они пытались провезти груз как личный багаж. Таможня напоминает: для коммерческих партий действуют другие правила — с декларациями и пошлинами. А 768 киндер-сюрпризов — это уже не «для себя».