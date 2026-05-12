Шоколадные яйца, серебро и мониторы для игровых автоматов: что калининградские таможенники изъяли у пассажиров

Нарушители не оформили таможенные операции и не подтвердили статус товаров ЕАЭС. Вместо декларирования они пытались провезти груз как личный багаж. Таможня напоминает: для коммерческих партий действуют другие правила — с декларациями и пошлинами. А 768 киндер-сюрпризов — это уже не «для себя».