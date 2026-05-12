Шоколадные яйца, серебро и мониторы для игровых автоматов: что калининградские таможенники изъяли у пассажиров

Калининградские таможенники подвели итоги апреля: в багаже авиапассажиров, покидающих регион, нашли 768 шоколадных яиц с игрушками, 52 кг сладостей, 40 кг новых текстильных изделий, 36 серебряных украшений (часть с янтарём), а также 30 каталогов обоев, диски из диоксида циркония для зубных коронок, LED-лампы для наращивания ресниц и даже оборудование для закачки элегаза.
Всего инспекторы пресекли 70 попыток вывезти товары, которые явно не предназначались для личного пользования. Шоколадные яйца и конфеты в таком количестве — явно не сувениры, а коммерческая партия. Как и остальные находки.
Нарушители не оформили таможенные операции и не подтвердили статус товаров ЕАЭС. Вместо декларирования они пытались провезти груз как личный багаж. Таможня напоминает: для коммерческих партий действуют другие правила — с декларациями и пошлинами. А 768 киндер-сюрпризов — это уже не «для себя».