Задерживается отправление пяти авиарейсов из Нижнего Новгорода

Пять регулярных рейсов из Нижнего Новгорода задерживаются из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщается на онлайн-табло Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова.
Речь идет о двух вылетах в Санкт-Петербург, по одному — в Москву, Екатеринбург и Анталью соответственно.
Время отправления самолета до Москвы перенесено с 09:40 на 13:40. Рейс Нижний Новгород — Санкт-Петербург, изначально запланированный на 11:20, отложен до 15:20. Еще один рейс в Северную столицу должен отправиться в 18:15 (первоначальное время вылета — 13:15).
Пассажиры, следующие в Екатеринбург, смогут вылететь только в 15:00 (вместо 13:55, как планировалось сначала).
Также изменилось время вылета рейса Нижний Новгород — Анталья. Планировалось, что борт взлетит в 16:05, но потом произошел перенос на 16:35.