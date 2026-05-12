Задерживается отправление пяти авиарейсов из Нижнего Новгорода

В аэропорту снова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: Время

Пять регулярных рейсов из Нижнего Новгорода задерживаются из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщается на онлайн-табло Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова.

Речь идет о двух вылетах в Санкт-Петербург, по одному — в Москву, Екатеринбург и Анталью соответственно.

Время отправления самолета до Москвы перенесено с 09:40 на 13:40. Рейс Нижний Новгород — Санкт-Петербург, изначально запланированный на 11:20, отложен до 15:20. Еще один рейс в Северную столицу должен отправиться в 18:15 (первоначальное время вылета — 13:15).

Пассажиры, следующие в Екатеринбург, смогут вылететь только в 15:00 (вместо 13:55, как планировалось сначала).

Также изменилось время вылета рейса Нижний Новгород — Анталья. Планировалось, что борт взлетит в 16:05, но потом произошел перенос на 16:35.