По инициативе ЕР Воронежской области реструктуризировали бюджетный кредит

По предложению партии Правительство списало задолженности по бюджетным кредитам ещё 21 региону.

Источник: АиФ Воронеж

Партия предлагает направить высвободившиеся средства — порядка 100 миллиардов рублей — на социальную поддержку жителей. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что предложение о реструктуризации бюджетных кредитов регионов возникло в ходе работы над новой народной программой партии.

«Люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты. У регионов есть старые долги, с которыми надо рассчитываться. Возврат этих кредитов беспокоит и тех, кто непосредственно работает в органах власти на этом направлении, и простых граждан. Уверен, эта тема в нашей народной программе должна быть обязательно отражена в конкретных предложениях. Защита региональных, местных бюджетов должна “красной линией” пройти через программу “Единой России”, потому что без этого наши регионы, муниципалитеты развиваться просто не смогут», — пояснил Владимир Якушев.

Инициатива партии была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным.

Первый заместитель секретаря реготделения партии, руководитель фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе Виктор Логвинов со своей стороны отметил, что благодаря инициативе «Единой России» и поддержке со стороны Президента страны и Правительства Воронежская область освобождена от уплаты по кредитам на сумму 4,6 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на поддержку семей с детьми, участников СВО, на строительство и ремонт учреждений образования, здравоохранения, модернизацию инфраструктуры. А в целом — на повышение качества жизни жителей региона.

