Участник СВО назначен советником орловского департамента молодежной политики

В марте стало известно, что советником орловского губернатора стал полковник полиции Сергей Клешнев, который в 2023 году служил в Запорожской области в составе группы МВД России. В начале апреля членом общественного совета при департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения региона был назначен участник СВО Александр Меркулов. В конце месяца пост замруководителя департамента региональной безопасности занял подполковник МВД в отставке, выполнявший задачи в зоне спецоперации, Владимир Конюхов. Все они также прошли обучение по программе «Герои земли Орловской».