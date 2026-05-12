В Челябинске и Перми вновь объявлена "беспилотная опасность"

На Большом Урале вновь объявлен режим беспилотной опасности. Сообщения об угрозе получили жители Челябинской области и Пермского края. Граждан просят соблюдать спокойствие и бдительность.
Оповещение проходит по линии глав и правительств регионов. Предупреждения в своих официальных каналах опубликовали ведомства Челябинской области и региональный главк МЧС Прикамья. Причем, в Перми сигнал подали на 20 минут позже, чем в Челябинске.
В 13.20 по местному времени Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино и Баландино.
Население предупреждают о возможных временных перебоях в работе связи и интернета. А кроме того напоминают о запрете фото- и видеосъемки БПЛА, последствий их применения и работы ПВО, а также призывают доверять только официальным источникам информации.