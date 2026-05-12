77% волгоградцев поддержали штрафы за выброс мусора из авто

В Волгограде 77% жителей одобряют высокие штрафы за выброс мусора из автомобиля. Таковы данные опроса SuperJob среди экономически активных жителей региона.
По КоАП РФ за нарушение грозит штраф: гражданину — до 15 тысяч рублей, юрлицу — до 50 тысяч. Против высказались лишь 10%, еще 13% не определились.
Мужчины чаще против: аргумент — плохая организация сбора мусора, фиксировать должны камеры или сотрудники Росгвардии и ГИБДД. Женщины поддерживают штрафы активнее.
Неожиданный результат: водители одобряют жесткие меры чаще пешеходов — 81% против 73%. Те, кто за рулем, строже относятся к нечистоплотным коллегам по дороге.
