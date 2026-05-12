В казанском метро за последние две недели промыли 17,4 км тоннелей

За этот период сотрудники дистанции тоннельных сооружений на станциях отремонтировали 28 дверей, заменили 102 настенные и напольные гранитные плиты на станциях «Аметьево», «Северный Вокзал» и «Козья Слобода». Также было обновлено 430 п.м желтых предупреждающих полос на станции «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная Слобода», «Козья Слобода» и «Аметьево».