В казанском метро за последние две недели промыли 17,4 км тоннелей

В метрополитене Казани за последние две недели промыли свыше 17,4 км тоннелей. Работы велись с использованием тоннелемоечного агрегата и ручным методом, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
На участке от станции «Козья Слобода» до станции «Дубравная» по первому главному пути специалисты предприятия промыли более 9,9 км тоннелей, от станции «Аметьево» до станции «Дубравная» по второму главному пути — более 3,1 км.
Кроме того, в комплекс работ входила промывка 3,4 тыс. кв. м путевых стен и лотков ручным способом на станциях «Аметьево», «Кремлевская», «Дубравная» и «Козья Слобода».
Вручную за две недели также обработали 1050 м перегона «Суконная Слобода» — «Площадь Габдуллы Тукая» по первому главному пути.
За этот период сотрудники дистанции тоннельных сооружений на станциях отремонтировали 28 дверей, заменили 102 настенные и напольные гранитные плиты на станциях «Аметьево», «Северный Вокзал» и «Козья Слобода». Также было обновлено 430 п.м желтых предупреждающих полос на станции «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная Слобода», «Козья Слобода» и «Аметьево».
В электродепо специалисты заменили изоляцию в 101 узле контактного рельса, исправили подвески 37 узла контактного рельса и отремонтировали 137 деревянных шпал.
Напомним, всего на балансе предприятия находится 132 км трамвайных путей, 313 км контактной сети по трамваям и троллейбусам.
Несмотря на количество проводимых работ, в общей сложности на обновление путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта требуется порядка 9 млрд рублей.