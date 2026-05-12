В самарском аэропорту Курумоч задержали вылет 7 рейсов 12 мая

12 мая в Самарской области из-за действующей угрозы атаки БПЛА ограничили работу аэропорта Курумоч. Из-за введенного режима «Ковер», который означает закрытие воздушного пространства на всех высотах, задержали вылет 8 рейсов.
По данным на 12:20, задерживаются рейсы в Москву (3 рейса), Шарм-эль-Шейх, Сочи и Санкт-Петербург (3 рейса). Дольше всех своего самолета будут ждать пассажиры одного из рейсов в Москву. Его вылет перенесли с 12:10 на 16:45. Больше повезло тем, кто должен отправиться в Санкт-Петербург. Этот рейс перенесли с 16:15 на 18:15.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.