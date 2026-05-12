Умер протоиерей Виталий — один из тех, кто возрождал Варваринский храм Казани

Отец Виталий приложил много усилий, чтобы возродить Варваринский храм. Построенная в конце XVIII века церковь была закрыта решением Президиума ТатЦИКа по представлению НКВД. Лишь в 1994 году здание, которое долгие годы было и кинотеатром, и мастерской, вернули Православной церкви. В храме возродили богослужебную жизнь, но реставрацию завершили только в 2000 году. Удалось вернуть купола, кресты и былой внешний вид. В Казанской епархии отмечают, что большая заслуга в этом принадлежит настоятелю храма протоиерею Виталию Тимофееву. Именно он сумел привлечь к восстановлению храма благотворителей.