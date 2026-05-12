Более 80 км дорожного покрытия отремонтируют на трассе Р‑177 «Поветлужье»

Работы пройдут в Семеновском и Воскресенском районах.

Источник: Нижегородская правда

Более 80 км дорожного покрытия отремонтируют на федеральной трассе Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области в ближайшие два года. Работы пройдут в Семеновском и Воскресенском районах, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

При этом трасса Нижний Новгород — Йошкар-Ола проходит по популярному туристическому маршруту, ведет к живописным местам вдоль Ветлуги и озеру Светлояр.

В 2026—2027 гг. региональный участок трассы намерены привести в порядок, в частности с 54-го по 119-й км от Тарасихи до Боковой в Семеновском районе, а также в Воскресенском районе со 119-го по 124-й км и со 133-го по 146-й км на подъезде к его административному центру. На этих участках дорожники обновят покрытие, укрепят обочины, восстановят посадочные площадки, автопавильоны и тротуары и нанесут новую горизонтальную разметку из термопластика.

В этом году ремонт пройдет на отрезке с 94-го по 114-й км в Семёновском районе от поворота на Безводное до Боковой. На местах проезжую часть сузят, ограничат скорость движения и при необходимости введут реверсивное движение.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области ограничат движение на участках федеральных трасс из-за плановых ремонтных работ.