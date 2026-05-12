В Красноярске продолжают убирать сухую траву

Сегодня работники специализированного автотранспортного предприятия (САТП) Красноярска убирают сухую траву на улице 1-й Шинной. Об этом сообщили в пресс-службе САТП. Ранее уже были очищены участки на улицах Лермонтова, Наклонной, Судостроительной, Графитной, Стрелочной, Эвенкийской, Транзитной, Грунтовой и Монтажников. Часть территорий специалисты САТП очистили ещё осенью. После схода снега противопожарный покос возобновили. Рабочие не только косят траву, но также собирают ее и вывозят. Сухостой — прямая угроза пожара. Достаточно одной искры, чтобы трава вспыхнула. Огонь может быстро перейти на ближайшие постройки, особенно в сухую и ветреную погоду, — отметили в САТП.