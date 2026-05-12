Экс-директора института реабилитации ПИМУ оштрафовали на 2 млн рублей

Бывшего директора института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Хрулева в Нижнем Новгороде признали виновным в получении взяток. Как сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала Нижегородского райсуда, ему назначили штраф 2 млн руб с запретом пять лет занимать должности, связанные с закупками. Фигуранта освободили из-под домашнего ареста.