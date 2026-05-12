На «Красноярских Столбах» впервые за 6 лет отменили «месячник тишины» в пользу других запретов

«Красноярские Столбы» не планируют полностью закрывать для посетителей на традиционный «месячник тишины», однако запреты продолжат действовать. Об этом Newslab рассказали в дирекции нацпарка.
Как пояснил замдиректора по охране территории Иван Кириллов, «месячник тишины» фактически не отменяется:
«Ограничения продолжают действовать в определенных зонах, где это необходимо для охраны природы, и могут сохраняться длительное время. При этом туристические маршруты остаются доступными для посещения, если на них нет угроз для людей и природных комплексов».
Подход к ограничениям посещения «Красноярских Столбов» изменился в том числе из-за законодательства, регулирующего посещение национальных парков. Теперь закрывать территорию будут при наличии определенных факторов. В их числе — лесные пожары, сложные погодные условия, ураганный ветер, снег, а также ситуации, которые могут угрожать безопасности туристов.
Отдельным основанием для локального закрытия маршрутов могут стать биологические факторы: например, появление медведей рядом с туристическими тропами или другие ситуации, когда присутствие людей может быть опасным как для посетителей, так и для животных. Администрация заповедника просит пользоваться только разрешенными маршрутами и следить за сообщениями в сообществах и на сайте парка.
Напомним, «месячник тишины» — это весенний период покоя на особо охраняемых природных территориях, когда ограничивается доступ посетителей. Такая мера вводится для профилактики лесных пожаров и поддержки пробуждения флоры и фауны. Впервые «Месячник тишины» на «Красноярских Столбах» ввели в 2020 году, а в прошлом он действовал с 12 по 23 мая.