Молодежь Брянской области примет участие в патриотическом туре

Патриотический молодежный тур по Брянской области пройдет 15−16 мая 2026 года по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Для участников организуют экскурсии на мемориальные комплексы и тематические мероприятия, сообщили в региональном департаменте культуры.
Тур совместно с отделом духовно-нравственного воспитания молодежи Брянской Епархии и региональным отделением «Волонтеры культуры». Участники посетят с экскурсиями мемориальные комплексы «Партизанская поляна» и «Хацунь», где для них будут организованы интерактивные программы, а также Белобережскую Иоанно-Предтеченскую мужскую пустынь (Белобережский монастырь). Там молодые люди проведут волонтерскую акцию по уходу за территорией монастыря.
Во время тура участники будут проживать на территории лагеря, где для них организуют творческие мероприятия и насыщенную интерактивную программу. Ребята смогут узнать интересные факты о культуре, историческом наследии и туристических объектах региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.