Власти решили, какая бытовая техника обязательна в квартирах некоторых белорусов

В Беларуси утвердили изменения, связанные с арендным жильем и требованиями к отделке новых домов. Одно из изменений связано с бытовой техникой, которая должна быть обязательно в арендных квартирах. Это определяет постановление Министерства архитектуры и строительства (№ 31 от 24 апреля 2026 года), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Согласно документу, в новом арендном жилье должна быть обязательно встроенная и модульная мебель, бытовая техника. Обязательно — белорусские холодильник с морозильной камерой, микроволновая печь и стиральная машина.
При этом устанавливаются и предельные цены на бытовую технику: холодильник до 30 базовых величин (1350 белорусских рублей в мае 2026 года), микроволновка не дороже 9 базовых (405 рублей), стиральная машина — до 25 базовых величин (1125 рублей).
Еще изменились требования к внутренней отделке экономичных домов, которые строятся в сельской местности, городах и поселках городского типа. Так, с 1 июля линолеум и дощатое покрытие будут исключены из перечня допустимых материалов для отделки пола. В жилых комнатах можно будет использовать только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих и кладовых возможна будет укладка керамической плитки и ламината, в кухнях, санузлах, ванных комнатах, на балконах и лоджиях — только керамическая плитка. Стены в ванных комнатах и санузлах должны будут полностью облицованы глазурованной плиткой, тогда как пока допускается частичная облицовка и окраска.
В городском жилье будет разрешена установка натяжных потолков в кухнях, санузлах, ванных и вспомогательных помещениях.
— Изменения направлены на повышение качества жилья и поддержку белорусских производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники, — пояснили в Минстройархитектуры.
Тем временем Минтранс сказал, какие дороги сделают в 2026 году по поручению Лукашенко.
И мы писали, что в Гродно КГК запретил потратить лишние 2,5 миллиона на строительство соцобъекта.
А еще Белстат назвал топ подорожавших товаров в Беларуси.