Дягилевский фестиваль в Перми откроет продажу билетов 21 мая

Продажа билетов на Дягилевский фестиваль в Перми стартует 21 мая, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Дягилевский фестиваль в 2026 году пройдет в Перми с 11 по 20 июня. Хедлайнером станет легендарный дирижёр Теодор Курентзис. Оркестр musicAeterna под его управлением откроет фестиваль 11 июня.
В программе — камерные концерты, а также образовательные и междисциплинарные проекты. События фестиваля пройдут в Доме музыки на территории завода Шпагина, где недавно открылась новая художественная галерея.
Впервые в этом году в селе Хохловка заработает междисциплинарная арт-резиденция «Остров»: художники и музыканты будут жить в глэмпинг-лагере и создавать работы, встроенные в архитектуру и ландшафт.
Программу фестивального клуба в этом году сформирует музыкант и просветитель Ляля Кандаурова. Среди лекторов — Владимир Мартынов, Олег Нестеров, Юрий Сапрыкин. Образовательная программа в десятый раз соберёт студентов творческих вузов, а молодёжную программу «Горизонты Д» курирует режиссёр Юрий Квятковский.
Заявки на участие в арт-резиденции принимаются до 26 мая, в образовательную программу — до 30 мая. Старт продаж билетов 21 мая в 14:00 (12:00 мск).