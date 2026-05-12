Калининградская область заняла 52 место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. Результаты исследования публикует РИА Новости.
Эксперты выяснили, что в Калининградской области стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном потреблении в марте 2026 года составила 630 рублей за 100 кВт/ч. По сравнению с декабрём 2025-го цена за 1 кВт/ч выросла в 1,6 раза. На среднемесячную чистую зарплату в регионе жителям доступно 10582 кВт/ч. В целом по стране этот показатель составляет 14649 кВт/ч, что почти в 1,4 раза выше.
«Несмотря на то, что цены на электроэнергию для россиян регулируются государством, разброс цен в регионах довольно широк. Это объясняется развитостью собственной энергетики в том или ином субъекте или в соседних регионах, наличием сетевой инфраструктуры, близостью к источникам сырья для производства электроэнергии и изношенностью инфраструктуры. Немаловажным фактором является наличие гидроэлектростанций», — объясняют эксперты.
Лидером рейтинга стала Иркутская область. Там на среднемесячную чистую зарплату жителям доступно 45997 кВт/ч. В конце списка — Калмыкия, где показатель равен 6435 кВт/ч.