Калининградская область заняла 52 место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии

Эксперты выяснили, что в Калининградской области стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном потреблении в марте 2026 года составила 630 рублей за 100 кВт/ч. По сравнению с декабрём 2025-го цена за 1 кВт/ч выросла в 1,6 раза. На среднемесячную чистую зарплату в регионе жителям доступно 10582 кВт/ч. В целом по стране этот показатель составляет 14649 кВт/ч, что почти в 1,4 раза выше.