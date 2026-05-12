Суд лишил прав водителя КамАЗа с «шутливыми» номерами

Водитель КамАЗа остался без прав после того, как автомобиль привлёк внимание сотрудников Госавтоинспекции.
Грузовик остановили 16 сентября 2025 года на пятом километре автодороги Миллерово — Вешенская Ростовской области. На прицепе были установлены подложные регистрационные знаки.
«К оригинальным буквенным обозначениям СЗАП 83053 на автомобиле и прицепе были прикреплены металлические элементы от других номерных знаков. В итоге информация на номерах отличалась от данных, внесённых в регистрационные документы», — сообщает пресс-служба Михайловского райсуда.
Николай П. пояснил: это неизвестные ему шутники прикрепили к госномеру его фуры фрагменты других регистрационных знаков. Но мировой судья, выслушав нарушителя, пришёл к выводу, что его слова — лишь способ защиты от наказания. И лишил мужчину прав на полгода.
Постановление вступило в законную силу.
