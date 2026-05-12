Суд лишил прав водителя КамАЗа с «шутливыми» номерами

К оригинальным буквенным обозначениям СЗАП 83053 на автомобиле и прицепе были прикреплены металлические элементы от других номерных знаков.

Водитель КамАЗа остался без прав после того, как автомобиль привлёк внимание сотрудников Госавтоинспекции.

Грузовик остановили 16 сентября 2025 года на пятом километре автодороги Миллерово — Вешенская Ростовской области. На прицепе были установлены подложные регистрационные знаки.

«К оригинальным буквенным обозначениям СЗАП 83053 на автомобиле и прицепе были прикреплены металлические элементы от других номерных знаков. В итоге информация на номерах отличалась от данных, внесённых в регистрационные документы», — сообщает пресс-служба Михайловского райсуда.

Николай П. пояснил: это неизвестные ему шутники прикрепили к госномеру его фуры фрагменты других регистрационных знаков. Но мировой судья, выслушав нарушителя, пришёл к выводу, что его слова — лишь способ защиты от наказания. И лишил мужчину прав на полгода.

Постановление вступило в законную силу.

