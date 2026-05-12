Президент наградил орденом Дружбы курского депутата Александра Анпилова

В соответствии с указом президента Владимира Путина орденом Дружбы награжден председатель постоянного комитета по предпринимательству, инновационной политике и цифровому развитию, руководитель фракции КПРФ в Курской областной думе Александр Анпилов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Коммерсантъ

Награда господину Анпилову присвоена с формулировкой «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Александр Анпилов родился в Курске 14 июня 1955 года. Окончил Курский политехнический институт по специальности «инженер-строитель» (1977), Ростовский социально-политический институт (1989) и Российскую академию госслужбы при президенте РФ (1996). Начинал карьеру мастером СУ-16 треста «Металлургстрой-1». В 1990-м был избран в Ленинский районный Совет народных депутатов. Сейчас — второй секретарь курского обкома КПРФ.

В Курской областной думе господин Анпилов — начиная со второго созыва (1998−2000 годы). В третьем созыве (2001−2006 годы) он занимал пост председателя облдумы. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой Совета Федерации, почетными знаками Курской области «За труды и Отечество» и Курской областной думы «За вклад в развитие законодательства». Удостоен звания почетного работника органов государственной власти и местного самоуправления Курской области.

Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше