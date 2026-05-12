Президент наградил орденом Дружбы курского депутата Александра Анпилова

Александр Анпилов родился в Курске 14 июня 1955 года. Окончил Курский политехнический институт по специальности «инженер-строитель» (1977), Ростовский социально-политический институт (1989) и Российскую академию госслужбы при президенте РФ (1996). Начинал карьеру мастером СУ-16 треста «Металлургстрой-1». В 1990-м был избран в Ленинский районный Совет народных депутатов. Сейчас — второй секретарь курского обкома КПРФ.