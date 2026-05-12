Врач Шабалина раскрыла, как отличить аллергию от ОРВИ по первым симптомам

Источник: Нижегородская правда

ОРВИ и аллергия имеют похожие симптомы, но различаются по причинам возникновения, динамике развития и некоторым ключевым признакам. Как отличить простуду от поллиноза, рассказала врач-иммунолог высшей категории Оксана Шабалина в интервью 360.ru.

Основные различия между ОРВИ и аллергией:

при ОРВИ присутствуют общее ухудшение самочувствия, боль в горле, температура выше 37 градусов;

аллергия проявляется зудом, заложенностью носа, прозрачными выделениями, температурой до 37,2.

Зачастую простуда возникает после переохлаждения или контакта с инфекционным больным. Но и аллергик также может переохладиться или столкнуться с инфекцией, что может привести к наслоению симптомов. В таких случаях необходимо комбинированное лечение, включающее противоаллергические и противоинфекционные препараты.

Для поддержания иммунитета рекомендуется принимать общеукрепляющие средства — их должен назначить врач. Не лишним будет сдать общий анализ крови: это поможет определить, является ли воспаление инфекционным или аллергическим, и выбрать правильную тактику лечения, подчеркнула Шабалина.

Для облегчения симптомов аллергии можно самостоятельно принять антигистаминное средство и использовать барьерный спрей для носа — при лёгких симптомах этих мер может быть достаточно.

При более выраженных симптомах, таких как кашель или сильный отёк, могут потребоваться комбинированные препараты и лечебные спреи для носа. В таких случаях рекомендуется обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений. Эксперт пояснила, что на воспалённую аллергией слизистую легче наслаивается инфекция, что может привести к более тяжёлому течению болезни. В результате вместо лёгкого насморка или кашля может развиться бронхит, синусит или гайморит.

Если после двух-трех дней самостоятельной терапии улучшения не наступают, рекомендуется обратиться к аллергологу или терапевту для уточнения диагноза.

Для избавления от аллергии проводится аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИД). Это метод тренировки иммунной системы на причинно-значимом аллергене, который позволяет добиться толерантности к нему. В результате пациент не испытывает симптомов аллергии в сезон цветения. Такая терапия проводится с ноября. При этом она противопоказана детям до 5 лет, беременным, пациентам с тяжёлыми аутоиммунными заболеваниями в стадии обострения, онкологическими и психиатрическими болезнями.