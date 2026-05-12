Свыше 53 тысяч счетчиков планируют установить в Нижегородской области

В Нижегородской области планируют установить свыше 53 тысяч современных счетчиков. Об этом сообщили в «ТНС энерго НН».
В настоящее время предприятие активно осуществляет инвестиционный проект по установке интеллектуальных систем учета, отвечающий нормам, установленным региональным Министерством энергетики.
В период с 2021 по 2025 годы в рамках данной инициативы было смонтировано около 50 тысяч таких систем в жилых зданиях и на предприятиях Нижегородской области. Как сообщили в «ТНС энерго НН», 53 тысячи счетчиков будут установлены до 2029 года.
Передовые отечественные «умные» счетчики превосходят устаревшие модели по ряду параметров. Ключевое отличие — автоматическая передача показаний. Это освобождает жильцов от необходимости ежемесячно вручную снимать и сообщать данные.
Система делает это сама, минимизируя ошибки и обеспечивая точность расчетов. Отмечается, что в одном из домов после внедрения таких счетчиков потребление на общедомовые нужды снизилось почти в 1,6 раза.
Благодаря данному инвестиционному проекту, учет потребления электроэнергии в регионе стал более эффективным, упростилась передача показаний, а потребители получили удобный инструмент для контроля расхода ресурсов через личный кабинет.