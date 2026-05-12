В Самаре не нашли места для авиатехники в парке Гагарина

Чиновники также указали, что иные свободные участки для крупногабаритного объекта (например, АН-12) в парке отсутствуют. Дмитрий Асеев выразил недоумение: места всегда находятся для коммерческих павильонов, но не для авиатехники, которая была частью истории и символом парка. Парламентарий намерен обратиться в вышестоящие инстанции.
В марте на заседании гордумы парламентарий предложил вернуть в парк самолет «Антошка». Он размещался на территории парка с 1973 года на протяжении 20 лет. Самолет был переоборудован в детский кинотеатр. В начале 1990-х годов в нем произошел пожар. В итоге «Антошку» демонтировали и утилизировали.