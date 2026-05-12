Нижегородская область заняла 27-е место по доступности электроэнергии

На среднемесячную зарплату нижегородцы могут себе позволить приобрести 12 638 киловатт-часов.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская область заняла 27-е место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для населения. Об этом сообщается в новом исследовании аналитиков РИА Новости.

Согласно исследованию, на среднемесячную чистую зарплату жители региона могут приобрести 12 638 киловатт-часов. Этот показатель не сильно уступает общероссийскому. В среднем по стране россияне могут позволить себе приобрести 14 649 киловатт-часов при средней зарплате.

Лидером рейтинга стала Иркутская область, где на одну зарплату можно купить 46 007 киловатт-часов электроэнергии. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (36 003 киловатт-часа), на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (27 487 киловатт-часов). Также в первой десятке Мурманская область, Камчатский и Краснодарский края, Республика Хакасия, Сахалинская и Магаданская области — в этих регионах показатель не опускается ниже 20 тысяч киловатт-часов. Замыкает первую десятку Москва — 19 662 киловатт-часа.

Меньше всего киловатт-часов на средний заработок приходится в Ингушетии (7 015 киловатт-часов), Ивановской области (7 006 киловатт-часов) и Калмыкии (6 435 киловатт-часов).