В Калуге откроется детский культурно-просветительский центр «УникУм»

Детский культурно-просветительский центр «УникУм» появится на базе центральной библиотеки им. А. П. Гайдара в Калуге по нацпроекту «Семья». Ремонтные работы ведутся в двух помещениях учреждения, сообщили в Министерстве культуры Калужской области.
На сегодняшний день создание центра вышло на завершающую стадию. В «УникУм» поставлены книги, настольные игры, оргтехника. Следующий этап — оснащение залов: там разместят эргономичную мебель, появится современный книжный фонд. В новом пространстве юные калужане также получат доступ к мультимедийному оборудованию, VR-очкам для погружения в виртуальные миры и мультстудии.
На базе центра ребята смогут осваивать азы анимации и создавать собственные мультфильмы, изучать ораторское мастерство и учиться писать сценарии. Также они будут посещать клубы по интересам и играть в настольные игры, участвовать в творческих мастерских и встречах с интересными людьми.
«Открытие культурно-просветительского центра — это формирование совершенно новой среды для развития наших детей. Библиотеки уже давно перестали быть хранилищем книг. Уже сейчас они являются пространством для творчества, развития и живого общения. А с открытием Детского центра калужские школьники получат возможности и инструменты для реализации своих идей, место, где можно будет не только узнать новое и чему-то научиться, но и проявить свои таланты», — отметила начальник управления культуры Калуги Яна Васина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.