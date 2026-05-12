Дни столицы Приволжья пройдут в Минске 15−16 мая

Центральной площадкой программы станет локация у Дворца спорта в центре белорусской столицы. Здесь еще до старта основных мероприятий, 13 мая, начнется выставка-ярмарка «Секреты мастеров». Она будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00 и продлится до 17 мая. Вход на ярмарку свободный.
Организаторы уточнили, что каждый ярмарочный день будет особенным. Так, 13 мая посветят такому феномену народных промыслов как семеновская ложка. Все желающие смогут посетить мастер-классы по игре на ложках и их росписи.
На следующий день — 14 мая — на ярмарке пройдет детский праздник «Нижегородские забавы». Для юных минчан и гостей столицы организуют викторину. Также им дадут возможность попробовать себя в росписи магнитов, изготовлении браслетов и печатных пряников.
15 мая — Матрешкин день. Посетителям ярмарки представят лекцию по истории семеновской матрешки и мастер-класс по ее росписи.
А вот узнать все о легендарных хохломских узорах можно будет 16 мая. На этот день запланированы и лекция «Золото за Волгой», а также гастрономический мастер-класс от шеф-повара с дегустацией блюд волжской кухни.
В последний день мероприятия — 17 мая — можно будет стать учеником кондитера и попытаться приготовить городецкий пряник.
Особенно ярким событием в рамках Дней Нижнего Новгорода, как ожидается, станет концерт нижегородских артистов, диджеев и кавер-групп. Он пройдет 16 мая у Дворца спорта. Выступления артистов начнутся в 14:00 и будут продолжаться до вечера — до 21:00. Хедлайнером концерта заявлена группа «Рок-острова».
Кроме того, для минской и нижегородской молодежи пройдет турнир историко-патриотического проекта «Битва за Родину». Будут интересные выставки, лекции и программы. Например, первый цифровой планетарий России (Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко) даст возможность посмотреть на Солнце через специальный телескоп.