Глава Челябинска объяснил, почему город не оплатит салют за 3,5 млн на 9 Мая

На аппаратном совещании в мэрии градоначальник подвел итоги празднования 81‑й годовщины Победы. Он подтвердил: запуск фейерверка отменили из-за сильных порывов ветра. К вечеру 9 мая скорость воздуха достигала 20 метров в секунду. По технике безопасности использовать пиротехническое оборудование в таких условиях запрещено. На следующий день ветер не стих.