Высокая пожароопасность ожидается в Нижегородской области с 13 по 18 мая

Из-за погодных условий риск природных пожаров в ближайшие дни заметно вырастет, и пламя сможет легко перейти на жилые дома и экономические объекты. В связи с этим жителей просят соблюдать запрет на посещения лесов и следовать всем необходимым правилам пожарной безопасности: нельзя сжигать мусор на дачных участках, разводить костры возле лесных массивов, бросать окурки и спички, оставлять бутылки и осколки стекла на солнечных полянах. Заметив природный пожар, нужно немедленно звонить пожарным.