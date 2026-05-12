Высокая пожароопасность ожидается в Нижегородской области с 13 по 18 мая

Повышается вероятность возникновения ЧС из-за природных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 18 мая в Нижегородской области местами установится высокая пожароопасность лесов и торфяников. Спасатели предупреждают о четвертом классе опасности и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Из-за погодных условий риск природных пожаров в ближайшие дни заметно вырастет, и пламя сможет легко перейти на жилые дома и экономические объекты. В связи с этим жителей просят соблюдать запрет на посещения лесов и следовать всем необходимым правилам пожарной безопасности: нельзя сжигать мусор на дачных участках, разводить костры возле лесных массивов, бросать окурки и спички, оставлять бутылки и осколки стекла на солнечных полянах. Заметив природный пожар, нужно немедленно звонить пожарным.

Ранее мы писали о том, что к выходным в Нижнем Новгороде установится по-настоящему летняя погода. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +28…+29 градусов — это почти июльская жара.

