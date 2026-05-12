В ДТП с питбайком и самокатом в Волгоградской области пострадали двое подростков

Несовершеннолетний водитель протаранил СИМ с двумя пассажирами в Ленинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое несовершеннолетних попали в больницу. Авария, как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию, случилась 11 мая напротив дома 118 по улице Орджоникидзе.

По предварительной информации, 17-летний подросток без водительского удостоверения управлял питбайком «Мотоленд140». Он столкнулся с электросамокатом, который двигался в том же направлении. На электросамокате ехали двое несовершеннолетних в качестве пассажиров.

В результате удара двое ребят получили травмы. Их немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.