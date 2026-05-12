Обнаружен новый фактор, управляющий архитектурой ДНК

Как пояснили в институте, во время созревания яйцеклетки у курицы хромосомы меняют форму, они становятся похожи на палочки с большими петлями по бокам. Эти петли представляют собой участки ДНК (гены), по которым движутся сотни специальных молекул — РНК полимераз. Их задача состоит в «считывании» информацию с гена, чтобы клетка могла создавать нужные вещества. Ученые выяснили, что такие РНК-полимеразы, продвигаясь по активному гену, «сметают» большинство белков на своем пути, но не могут разорвать особые структуры — когезиновые кольца. Эти кольца сдвигаются к концам активных генов и накапливаются там, мешая другим белкам свернуть ДНК более компактно.