В нижегородском аэропорту продолжают действовать временные ограничения

В международном аэропорту Нижнего Новгорода продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Сейчас в Нижнем Новгороде задерживаются 10 рейсов, в частности в Анталью и Санкт-Петербург. С пассажирами самолетов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. В терминале есть фонтанчики с питьевой водой, также предоставляютсянапитки и питание.
Напомним, что аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов во вторник, 12 мая, в 08.50 из-за угрозы атаки БПЛА. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
