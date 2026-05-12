Международный день семей. Когда отмечают и в чем суть

С 1994-го по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН) отмечают Международный день семей. В 2026 году праздник состоится в 32-й раз. РБК Life рассказывает, зачем нужен и почему важен Международный день семей.
Когда Международный день семей
Международный день семей (International Day of Families) отмечают ежегодно 15 мая. Это фиксированный праздник, который приходится на одно и то же число. В 2026-м дата выпадает на пятницу.
В России существует собственный праздник, посвященный семье, — День семьи, любви и верности. Его ежегодно отмечают 8 июля, в день памяти князя Петра и его жены Февронии, которые являются для православных христиан образцом супружеской верности.
История праздника
Особое внимание ООН к проблемам семей появилось в 1980-х. В течение последующих лет эксперты представили видение и рекомендации для развития устойчивого и благополучного общества. Ассамблея также предложила всем государствам изложить свои взгляды, высказать замечания и предложения.
В резолюции от 9 декабря 1989 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1994-й Международным годом семей.
193 государства — члены ООН в сентябре 2015 года приняли 17 целей устойчивого развития, направленные на ликвидацию нищеты, дискриминации, жестокого обращения и предотвратимой смертности, решение проблемы разрушения окружающей среды. Эксперты отметили, что именно программы, ориентированные на семьи, имеют важное значение для достижения многих целей.
Суть праздника
Международный день семей нужен, чтобы повысить осведомленность о проблемах, касающихся семей, расширить знания о социальных, экономических и демографических процессах, затрагивающих семьи во всем мире.
Официальный символ Международного дня семей — зеленый круг с красным элементом, напоминающий сердце под крышей дома. Он символизирует то, что семья является центром общества и обеспечивает стабильный и поддерживающий дом для людей всех возрастов.
Ежегодно с 1996-го ООН определяет тему празднования Международного дня семей, чтобы обратить внимание на конкретные проблемы. Чаще всего они связаны с образованием детей, бедностью и гендерным неравенством.
В 2022-м темой Международного дня семей стала «Семья и урбанизация», чтобы повысить осведомленность о важности устойчивой и учитывающей интересы семьи городской политики.
В 2023-м обсудили тему «Семьи и демографические изменения». В 2022-м население Земли достигло 8 млрд человек, по прогнозам, в 2050 году на планете будет жить уже 9,8 млрд человек. По мнению экспертов ООН, демографические изменения — один из наиболее важных трендов, влияющих на наш мир, жизнь и благополучие семей.
Темой Международного дня семьи 2024 года была «Семьи и изменение климата». Эксперты обсуждали, как изменение климата влияет на семьи и как семьи могут бороться с изменением климата.
В 2025-м на повестке дня оказалась тема «Политика устойчивого развития, ориентированная на семью». Спикеры рассмотрели актуальные проблемы и программы, направленные на поддержку семей в разных странах мира.
В 2026 году темой Международного дня семьи станет «Семьи, неравенство и благополучие детей». В числе предметов для обсуждения — различие в доходах, образовании, здравоохранении, доступе к цифровым услугам. Эксперты поднимут вопрос инвестирования в комплексные меры по поддержке семей. Основная цель — сократить неравенство и обеспечить детям полноценное развитие.
Интересные факты о семьях в России
- По указу президента России Владимира Путина 2024 год в стране стал Годом семьи.
- Две трети россиян отвели крепкой семье ключевое место в ценностной системе координат. В представлении каждого второго идеальная семья — многодетная.
- По итогам 2023 года среднее число детей на одну женщину в России (суммарный коэффициент рождаемости) — 1,41. Это минимум за 17 лет. Абсолютный антирекорд фиксировали в 1999 году (1,16).
- Россияне чаще всего вступают в первый брак до 30 лет. В 2023 году средний возраст женщин был 23,2 года, а мужчин — 25,4.
- В 2024 году вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в России проживает 24,5 млн семей. 2,4 млн из них были многодетными. Многодетной семьей в России считается та, где не менее трех детей.
- Согласно данным ВЦИОМ в 2025 году, у каждого третьего россиянина в окружении есть семьи, усыновившие детей (36% опрошенных).
- По информации СФР, в первом квартале 2026 года лидерами по числу многодетных семей в России стали Москва (4,9 тыс. многодетных семей), Московская область (4 тыс.) и Краснодарский край (2,8 тыс.).