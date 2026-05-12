Жителей поселка Мячково Володарского округа обеспечат качественной питьевой водой

Суд возложил данную обязанность на администрацию округа.

Источник: Время

Володарский районный суд возложил на администрацию Володарского муниципального округа обязанность по организации водоснабжения поселка Мячково в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По результатам внеплановых выездных проверок специалисты выяснили, что питьевая вода централизованного холодного водоснабжения в поселке Мячково (ул. Советская, д. 2) не соответствует показателям качества по железу и марганцу.

Администрация Володарского муниципального округа была привлечена к административной ответственности. Кроме того, ей выдавались предписания, но они не были исполнены в установленные сроки.

После этого Роспотребнадзор был вынужден обратиться в суд, чтобы добиться соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В рамках рассмотрения дела судом установлено, что администрация Володарского округа на протяжении долгого времени не обеспечивала жителей поселка Мячково питьевой водой надлежащего качества.

Заявленные требования Роспотребнадзора удовлетворены в полном объеме. По решению суда администрация обязана в течение года обеспечить водоснабжением поселок Мячково в соответствии с СанПин.

Напомним, что небезопасную молочку снова выявили в Нижегородской области.