Уже 10 рейсов задержаны в нижегородском аэропорту

В международном аэропорту Чкалов временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта, уточнив, что на данный момент задержано 10 рейсов из регулярного расписания.
С пассажирами задержанных вылетов в терминале работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. В залах ожидания установлены фонтанчики с питьевой водой, также людям предоставляются питание и необходимые напитки.
Пассажиров просят внимательно следить за статусом рейсов на официальном сайте аэропорта и объявлениями по громкой связи. Тем, кто еще не выехал в терминал, рекомендуется проверять информацию у перевозчиков перед отправлением в путь.
Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту ввели временные ограничения на полеты.