Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Красноярских Столбах» отказались от «месячника тишины» в привычном формате

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году традиционного полного закрытия рекреационной зоны национального парка «Красноярские Столбы» не будет.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году традиционного полного закрытия рекреационной зоны национального парка «Красноярские Столбы» не будет.

Администрация изменила подход к ограничению посещения территорий с учетом новых требований законодательства в сфере туризма на особо охраняемых природных территориях.

Ранее «месячник тишины» включал поэтапное закрытие сначала буферной, а затем рекреационной зоны. Сейчас ограничения уже действуют на отдельных участках и в зоне особой охраны, где туристическая инфраструктура отсутствует.

Полное закрытие территории по-прежнему возможно, но только при возникновении угрозы жизни и здоровью посетителей или рисков для природного комплекса. Среди таких причин — высокий класс пожарной опасности, лесные пожары, выходы медведей в рекреационную зону и последствия штормовых погодных явлений.

«С прошлого года “месячник тишины” уже действует на всей территории зоны особой охраны и на некоторых маршрутах рекреационной зоны. Связано это с тем, что осуществление туризма и посещение территории национального парка возможно только на специально предусмотренных для этих целей местах и маршрутах. В зоне особой охраны такие места и маршруты отсутствуют. В рекреационной зоне нам предстоит провести оценку безопасности закрытых на сегодняшний день маршрутов и осуществить мероприятия по их благоустройству, оснастить минимальной туристской инфраструктурой и навигацией», — сообщил Иван Кириллов, заместитель директора по охране национального парка.