13 административных дел завели в отношении водителей такси в Ростовской области

Работу водителей такси проверили в Ростовской области, выявили нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 13 административных дел завели в отношении водителей такси. Теперь нарушителей могут лишить разрешений на перевозку пассажиров. Итоги рейда регионального минтранса передает «Панорама Ростов-на-Дону».

В ходе проверок зафиксировали ряд нарушений. Например, оказалось, что троих водителей допустили к работе без медосмотров перед рейсами. Также три машины работали без контроля технического состояния.

В некоторых машинах отсутствовала информация о перевозчике, водителе и правах пассажиров, не было специальной цветографической схемы. Один из водителей не смог показать договор страхования. Напомним, ранее в Ростовской области свыше 2,6 тысячи такси исключили из реестра из-за отсутствия полиса ОСАГО.

