Дороги в Воронеже отремонтирует местное «СМУ-90» за 1,3 млрд рублей

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. По итогам 2025 года выручка общества составила 10 млрд руб. (+49%, годом ранее — 6,9 млрд), чистая прибыль — 272 млн руб. (-10%, 302 млн). С 2011 года «СМУ-90» выиграло 427 госконтрактов на 47 млрд руб. в сумме. В тройку крупнейших заказчиков входит казенное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» (41 закупка на 16 млрд руб.). Оно также объявило конкурс на ремонт дорог в облцентре в 2026 году.