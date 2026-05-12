Экс-директор института реабилитации ПИМУ оштрафован на 2 млн рублей

Нижегородский районный суд вынес приговор бывшему директору института реабилитации ПИМУ Сергею Хрулеву. Об этом сообщает «Коммерсантъ», уточняя, что экс-руководитель признан виновным в получении взяток. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей и запретил на пять лет занимать должности, связанные с закупками.
Следствие установило, что Хрулев за вознаграждение в 900 тысяч рублей обеспечил коммерческой организации победу в торгах. Свою вину фигурант признал полностью и дал показания на других участников коррупционной схемы, среди которых значатся бывший проректор вуза и начальник службы закупок. В связи с этим дело Хрулева рассматривалось в особом порядке, а сам он был освобожден из-под домашнего ареста в зале суда.
Стоит отметить, что этот приговор стал очередным этапом в череде громких коррупционных разбирательств в вузе. Ранее мы подробно рассказывали о том, как силовики выявили в ПИМУ схему хищения бюджетных средств, выделенных на нацпроекты, и почему под следствие попали сразу несколько высокопоставленных сотрудников университета.