Опрос показал, как родители относятся к запрету мобильных в школах в России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Большинство российских родителей поддерживают запрет на мобильные в школах, причем неодобрительное отношение к гаджетам на уроках растет с увеличением зарплаты, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«Запрет мобильных телефонов на занятиях в школе поддерживают 83% родителей, не согласны лишь 8%, еще 9% колеблются. Отцы одобряют запрет чуть чаще матерей — 84 и 82% соответственно», — показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Возраст родителей ощутимо влияет на позицию. Респонденты старше 40 лет поддерживают ограничения активнее (84%, в то время как среди тех, кто младше 39 — 79%). Очевидно, те, чье детство прошло без смартфонов, воспринимают запрет как более естественный, рассуждают аналитики.
Родители с высшим образованием активнее одобряют запрет (85% голосов, тогда как среди окончивших колледжи и техникумы — 77%).
Уровень поддержки растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 83% среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц и 86% среди зарабатывающих от 200 тысяч.
Среди учителей 86% поддерживают запрет, 9% выступают против, и лишь 5% не определились. Женщины-педагоги одобряют инициативу заметно охотнее (88%, а среди мужчин — 83%).
Педагоги 40 лет и старше поддерживают ограничения значительно сильнее, чем их коллеги в возрасте до 39 лет — 89% и 79%. Судя по комментариям, более молодые преподаватели видят в смартфоне не только угрозу дисциплине, но и возможный учебный инструмент.