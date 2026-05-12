Губернатор Андрей Бочаров рассказал о рекорде Дня Победы в Волгограде

12 мая в администрации Волгоградской области прошло совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Руководитель рассказал о новом рекорде праздничных мероприятий в честь Великой Победы. В 2026 году в них приняли участие 2,6 млн человек. Порядка 530 тысяч человек, среди которых жители и гости региона, лично посетили Волгоград, ещё порядка 2 млн смогли в онлайн-режиме увидеть уникальное лазерное шоу на Мамаевом кургане «Свет Великой Победы».