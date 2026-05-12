Житель Хабаровского края задержан за незаконное хранение чёрной икры

Правоохранители обращают внимание граждан: покупка браконьерской продукции осетровых видов рыб является уголовно наказуемым деянием. Независимо от того, приобретается ли икра для перепродажи или для личного употребления, такие действия подпадают под действие закона. Легальный продукт можно приобрести исключительно в официальных магазинах — он поступает с лицензированных рыбоводческих ферм.