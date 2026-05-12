Житель Хабаровского края задержан за незаконное хранение чёрной икры

Полицейские Амурска выявили факт незаконного хранения чёрной икры. Подозреваемый — 51 летний местный житель с криминальным прошлым — хранил 500 г деликатеса дома в пластиковом контейнере, сообщает полиция Хабаровского края. одробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Задержанный пояснил, что приобрёл икру у неизвестного на трассе для личного потребления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.
Правоохранители обращают внимание граждан: покупка браконьерской продукции осетровых видов рыб является уголовно наказуемым деянием. Независимо от того, приобретается ли икра для перепродажи или для личного употребления, такие действия подпадают под действие закона. Легальный продукт можно приобрести исключительно в официальных магазинах — он поступает с лицензированных рыбоводческих ферм.
