Красноярец стал чемпионом России по шахматам среди мужчин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сочи завершился 33-й чемпионат России по шахматам среди мужских команд «Премьер-лига». В турнире приняли участие девять команд, представлявших шесть регионов страны.
Представитель Красноярского края Максим Тимошин в составе сборной Новосибирской области завоевал золотые медали чемпионата России. По итогам соревнований шахматист набрал четыре очка: на его счету две победы, четыре ничьи и одно поражение.
Серебряным призером турнира стала команда Московской области, бронзу выиграл столичный коллектив «Формула шахмат».
Для Максима Тимошина это уже не первый крупный успех за последнее время. В ноябре 2025 года спортсмен стал серебряным призером международного открытого чемпионата Белграда «Трофей Белграда» в Сербии, а в феврале 2025 года завоевал серебряную медаль первенства России, сообщили в Министерстве спорта Красноярского края.