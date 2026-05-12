Врач Котов объяснил, почему орехи перед употреблением нужно мыть

Орехи — это не просто еда, а сельскохозяйственная культура, которая проходит длинный путь от плантации до вашего стола. В процессе транспортировки и хранения на их поверхности могут накапливаться пыль, экскременты грызунов и различные патогенные микроорганизмы, включая опасную сальмонеллу. Об этом предупредил врач Семён Котов в интервью РИАМО.
Кроме того, орехи могут содержать афлатоксины — токсичные вещества, которые вырабатываются плесневыми грибками при неправильном хранении. Эти яды могут негативно влиять на печень и даже обладать канцерогенным эффектом. Поэтому ни в коем случае нельзя употреблять орехи прямо из упаковки. Их обязательно нужно тщательно промывать проточной водой, а лучше всего — замачивать на несколько часов. Это поможет удалить грязь, химикаты, которыми обрабатывают скорлупу для защиты от вредителей, а также разрушит фитиновую кислоту, которая затрудняет усвоение микроэлементов. После замачивания орехи следует просушить в духовке.
Особенно важно быть осторожным с бразильскими орехами. Они содержат очень высокую концентрацию селена, и даже небольшое их количество может привести к тяжёлой интоксикации. Передозировка селена вызывает селеноз — состояние, при котором волосы выпадают, ногти слоятся, а нервная система страдает. Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется употреблять не более двух-трёх бразильских орехов в день.
Врач также подчеркнул, что к любым орехам следует относиться как к биологически активным добавкам, которые требуют строгого соблюдения правил гигиены и дозировки. Это поможет избежать возможных проблем со здоровьем и получить максимальную пользу от этого полезного продукта.