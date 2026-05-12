В воронежском парке покажут космический перфоманс

16 мая в парке «Орленок» пройдет перформанс «Семь шагов в небо». Проект посвящен 100-летию воронежского ученого и космонавта Константина Феоктистова. На фасаде «Матрешки» и на территории зеленой зоны покажут историю отечественной космонавтики, опираясь на книгу Константина Феоктистова. Художница Дарья Голубева переведет этапы развития космонавтики — от первых идей и чертежей до запуска спутников, полета человека в космос и появления орбитальных станций — в визуальный и эмоциональный язык, соединяя архивные фото- и видеоматериалы со сгенерированной анимацией.