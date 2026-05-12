Около 200 участников собрал международный шахматный турнир в Хабаровске

В Хабаровске состоялся второй международный турнир по шахматам «Кубок Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями соревнований стали ведущие гроссмейстеры страны — Сергей Шипов, Дмитрий Кряквин, Дмитрий Хегай.
На турнир съехались около 200 спортсменов из России, а также Беларуси, Китая и Монголии. Лучших определяли в двух дисциплинах: быстрых шахматах (рапид) и блице.
— «Кубок Победы» проходит в Хабаровске второй год подряд, можно говорить о тенденции, что он становится традиционным. На этот раз выросло количество регионов-участников. Помимо дальневосточных субъектов, были представлены Красноярский край, Новосибирская область, Республика Крым, Санкт-Петербург и Москва, — сообщил руководитель Федерации шахмат Хабаровского края Павел Бордюхов.
Стал выше и средний рейтинг спортсменов, увеличилось число шахматистов с международными званиями.
— Мы увидели множество интересных партий и серьезный накал борьбы. Судьба первого места и Кубка решалась в Армагеддоне. Это специальная партия между двумя спортсменами, набравшими одинаковое количество очков. Белым дается на одну минуту больше времени, но в случае ничьей победителем становится игрок с черными фигурами, — объяснил Павел Бордюхов.
На этот раз в Армагеддоне сошлись международный мастер Эрик Обгольц из Новосибирской области и прошлогодний победитель, международный гроссмейстер Эрдем Хубукшанов, представляющий Новосибирскую область и Бурятию. В итоге обладателем Кубка в быстрых шахматах стал Эрик Обгольц, при этом занявший второе место Эрдем Хубукшанов оказался лучшим в блице.
В рамках турнира также состоялся выставочный матч между Даниилом Каминским из Хабаровска, который стал в этом году победителем первенства мира среди мальчиков до 12 лет, и гроссмейстером Дмитрием Кряквиным. Победителем вышел более опытный шахматист.