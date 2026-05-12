Почти 167 тысяч пенсионеров Красноярского края получают выплаты на почте

В Красноярском крае сохраняется высокая доля граждан, предпочитающих получать пенсионные выплаты через отделения почтовой связи. На сегодняшний день это около 167 тысяч человек. Выплаты осуществляются в соответствии с графиком работы отделений, но предусмотрена и возможность доставки пенсии на дом почтальоном. Наиболее востребованным способом остается перевод денег на банковские карты (им пользуются порядка 80% пенсионеров, или более 620 тыс. человек), но выбор остается за самим гражданином. Отделение СФР по Красноярскому краю напоминает, что переход на получение пенсии через кредитные организации может быть удобен для тех, кто ценит оперативность и современные финансовые инструменты. Преимущества банковского способа включают: строгое соблюдение сроков зачисления; мгновенную доступность средств и снижение трат времени; высокий уровень безопасности и прозрачности операций. Выбор способа доставки обычно происходит еще при оформлении пенсии в клиентской службе СФР. Однако пенсионер имеет право изменить свое решение в любой момент, подав соответствующее заявление. Для смены способа получения пенсии необходимо: открыть счет в любой кредитной организации и получить карту «Мир»; подать заявление об изменении способа доставки в любой клиентской службе Отделения СФР по Красноярскому краю, через МФЦ или портал «Госуслуги».