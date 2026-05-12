В Забайкалье ветераны Великой Отечественной войны проверили свое здоровье

Участие в профилактических медосмотрах с начала 2026 года приняли 374 ветерана Великой Отечественной войны, проживающих в Забайкальском крае, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Создание возможностей для комплексной проверки здоровья отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Бесплатные профилактические осмотры можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Участников специальной военной операции записывают на обследования вне очереди. А ветеранов Великой Отечественной войны медики лично приглашают на прием или осматривают на дому. Подобные обследования помогают выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать необходимое лечение.
«Диспансеризация включает в себя несколько этапов. На первом — необходимые обследования, а дальше — консультации узких специалистов и дополнительные исследования. По итогам осмотров врачи могут направить на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию. Отмечу, что все ветераны Великой Отечественной войны в крае уже прошли диспансеризацию», — сказала министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.