Руководителем нижегородского ТФОМС назначена Оксана Шумаева

Оксана Шумаева назначена директором территориального фонда обязательного медстрахования Нижегородской области (ТФОМС). Соответствующее распоряжение губернатор Глеб Никитин подписал в конце апреля, сообщается в канале фонда.

Директора ТФОМС без приставки и.о. не было почти полтора года — с тех пор как эту должность покинула Светлана Ермолаева. Обязанности руководителя исполняла заместитель по финансово-экономическим вопросам Галина Баранова.

Оксана Шумаева ранее занимала должность начальника управления планирования и экономического анализа.