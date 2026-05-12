Праздничный парад, звёздные болельщики «Балтики» и лось, просто лось: 7 событий минувших выходных

7. В море у Балтийской косы спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети. О пострадавшем животном в «Систему-112» сообщили 10 мая. На место на лодке прибыли три спасателя: они нашли тюленя и сняли сеть с его шеи. После осмотра ветеринары убедились, что серьёзных травм нет, и млекопитающее выпустили на свободу.