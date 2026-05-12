Праздничный парад, звёздные болельщики «Балтики» и лось, просто лось: 7 событий минувших выходных

В Калининграде прошёл парад в честь Дня Победы, «Балтика» проиграла «Локомотиву», а молодой лось ворвался во двор особняка на Воздушной — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.
1. В Калининграде прошёл парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем прошла тысяча военнослужащих Балтийского флота, а по центру города проехала легендарная техника — танки Т-34, участвовавшие в штурме Кёнигсберга, «Катюша» и дивизионная пушка ЗИС-3.
2. Популярные актёры российского театра и кино Татьяна и Ольга Арнтгольц, Артём Ткаченко и Евгений Воловенко пришли поддержать калининградскую «Балтику» в схватке с московским «Локомотивом». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу москвичей.
3. Калининградский астрономический союз сфотографировал далёкий взрыв звезды, свет от которого шёл до Земли около 50 млн лет. Вспышку ещё 22 апреля заметил японский астроном Ясуо Сано. На снимке она выглядит как яркая точка возле центра галактики в созвездии Дракона, которая повёрнута к наблюдателю ребром.
По оценкам специалистов, эта галактика крупнее Млечного Пути: её диаметр составляет около 170 тысяч световых лет против примерно 100 тысяч у нашей. Несмотря на такое расстояние, вспышка выделяется даже на фоне сотен миллиардов звёзд.
4. На трассе в районе Сокольников в понедельник, 11 мая, загорелся грузовой автомобиль, над дорогой поднялся густой чёрный дым. Пожар заметили примерно в 16:00. Пламя охватило переднюю часть машины.
5. В Калининграде на улице Воздушной спасатели вытащили лося, который забрёл на территорию частного дома и упал в пустой бассейн. Лось оказался в западне на глубине 1,5 метра. Очевидцы позвонили в 112, спасатели вытащили сохатого. После осмотра ветеринарами Калининградского зоопарка его отвезли в лесополосу возле микрорайона им. А. Космодемьянского. Жизни животного ничего не угрожает.
6. В Калининградской железной дороге объяснили, почему электричка с маршрутами Москвы появилась на линии Калининград — Светлогорск. В организации пояснили, что в связи с плановым регламентным обслуживанием двух «Ласточек», которое проходит за пределами региона, на магистраль паромом временно поставили поезд № 157, ранее курсировавший в столице.
7. В море у Балтийской косы спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети. О пострадавшем животном в «Систему-112» сообщили 10 мая. На место на лодке прибыли три спасателя: они нашли тюленя и сняли сеть с его шеи. После осмотра ветеринары убедились, что серьёзных травм нет, и млекопитающее выпустили на свободу.