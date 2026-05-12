За год в Бурятии планируют трудоустроить 15 земских тренеров

Им предоставят единовременную компенсационную выплату в размере 2 млн рублей.

Источник: Национальные проекты России

Новый этап программы «Земский тренер» стартует в середине мая на территории Бурятии при поддержке госпрограммы «Спорт России». В регионе в 2026 году планируют трудоустроить 15 таких специалистов, сообщили в министерстве спорта республики.

Сначала в Бурятии будет объявлен конкурс на замещение вакантных должностей. Кандидатам, прошедшим отбор, предоставят единовременную компенсационную выплату в размере 2 млн рублей. Участники программы «Земский тренер» должны будут трудоустроиться в сельские, детско-юношеские спортивные школы или другие физкультурно-спортивные организации в республике.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.